Названы причины неудачной атаки хакеров на сайт онлайн-голосования по Конституции

Сайт электронного голосования по поправкам к Конституции минувшим вечером подвергся атаке хакеров. Неизвестные направляли 240 тысяч запросов в секунду. Однако система выдержала атаку и на голосовании это никак не сказалось.

Сегодня представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов рассказал, почему хакеры не справились со взломом.

«Злоумышленники пытались получить доступ к системе, им этого не удалось. Во время тестового голосования технические специалисты сами инициировали все возможные типы атак, система показала свою устойчивость», — рассказал Асафов.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко пояснял, что хакеры использовали для атаки на онлайн-голосование систему наблюдения. Уже внесенные голоса не пострадали. Наблюдатели и специалисты быстро остановили атаку и усилили меры.

«Попытка атаки никак не повлияла на ход голосования, он не прерывался из-за режима повышенной безопасности, который был введен с 21:00 до 22:00 27 июня. Серьезных сбоев за ночь мы и наблюдатели не зафиксировали», — завил он.

Не справившись с системой онлайн-голосования, хакеры направили свою атаку на сайт конституция2020.рф, где опубликован текст поправок. Как сообщило РИА ФАН, DDoS-атаку специалисты зафиксировали в воскресенье, 28 июня. По предварительным данным, источники ложных запросов находятся в Великобритании и Сингапуре.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции продолжится до 1 июля. Это позволит не создавать очереди на избирательных участках, пока сохраняется риск распространения коронавируса. Еще одним безопасным способом голосования стали выездные комиссии. Граждане могут проголосовать на свежем воздухе с сохранением социальной дистанции.

В электронном голосовании принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, которые прошли специальную процедуру регистрации. Такой способ голосования закончится во вторник, 30 июня, в 20:00. 1 июля пройдет единый день голосования. Его объявили выходным с сохранением заработной платы, чтобы все, кто не успел проголосовать в остальные дни, смогли это сделать.