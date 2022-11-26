Общество 26 ноября 2022, 21:39 «Яркий человек». Генсек ОДКБ — о Владимире Макее Генсек ОДКБ Зась: глава МИД Белоруссии Макей — патриот своей родины YouTube

Читать 360tv в

Глава белорусского МИД Владимир Макей проявил себя патриотом своей страны, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Его процитировал Telegram-канал организации.

Зась назвал дипломата проводником идей военно-политической интеграции в Евразийском регионе.

Реклама

«Память о Макее навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто имел возможность общаться с этим крупным государственным деятелем и ярким человеком», — отметил генсек ОДКБ, выразив соболезнования родным и близким дипломата.

Реклама

Министр иностранных дел Белоруссии скоропостижно скончался26 ноября. Причины его смерти пока не озвучили. Макею было на 64 года. Он находился на посту главы МИД республики с 22 августа 2012 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил свои соболезнования в связи со смертью дипломата. В российском посольстве в республике отметили большой вклад Макея в развитие и укрепление российско-белорусских отношений, а также в построение Союзного государства.