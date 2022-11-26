26 ноября 2022, 18:28
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью главы МИД Белоруссии
Президент Лукашенко выразил соболезнования родным и близким главы МИД Белоруссии Макея
Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью министра иностранных дел республики Владимира Макея. Слова главы государства привела его пресс-служба в Telegram-канале «Пул первого».
«Президент выразил соболезнования родным и близким Владимира Макея», — отметили в сообщении.
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Глава белорусского МИД скончался 26 ноября. Сообщение о скоропостижной смерти дипломата обнародовало БелТА со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства страны Анатолия Глаза. Причину смерти Макея пока не объявили.
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Министру было 64 года. У него остались жена и трое детей. Накануне смерти Макей провел рабочую встречу Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил, что в стране потрясены сообщениями о смерти Макея.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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