Важное 26 ноября 2022, 16:40 Умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей БелТА: умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей РИА «Новости»

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Скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом сообщило БелТА со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анатолия Глаза. Причины смерти главы МИД республики издание не назвало. В сообщении агентство указало только, что он скоропостижно ушел из жизни. Макею было 64 года.

Пост министра иностранных дел он занял 20 августа 2012 года. Глава МИД Белоруссии имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, был полковником запаса. В 2006 году его наградили белорусским орденом Почета, а в 2018 году — орденом Отечества III степени.

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Макей был женат. Его супруга — актриса Театра-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм», телеведущая, певица Вера Полякова. У министра остались трое детей.

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Накануне, 25 ноября, Макей встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Они обсудили 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Белоруссией и Святым Престолом, а также актуальное положение Римско-католической церкви в республике, отметили в МИД страны.