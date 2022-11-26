26 ноября 2022, 19:30
Посольство оценило большой вклад Макея в развитие отношений с Белоруссией
Посольство РФ в Белоруссии: Макей внес большой вклад в развитие отношений Москвы и Минска
Глава белорусского МИД Владимир Макей внес большой вклад в развитие и укрепление отношений с Москвой. Об этом сообщили на странице российского посольства в республике «ВКонтакте».
Диппредставительство выразило соболезнования в связи со смертью Макея. В посольстве отметили, что глубоко потрясены известием, и назвали белорусского дипломата выдающимся.
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«На посту главы внешнеполитического ведомства он внес большой вклад в дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений, построение и поступательное развитие Союзного государства», — сказали в российском посольстве.
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По словам диппредставительства, Макея был профессионалом своего дела и искренним патриотом своей страны. Глава МИД Белоруссии отстаивал интересы республики на международных площадках.
Информация о смерти Макея появилась в СМИ 26 ноября. Президент республики Александр Лукашенко выразил свои соболезнования родным и близким дипломата. У него остались супруга и трое детей. Причины смерти Макея пока не обнародовали.
Сенатор Константин Косачев назвал белорусского дипломата абсолютным профессионалом и патриотом.
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