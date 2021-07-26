Якутского шамана Габышева направили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением

Якутского шамана Александра Габышева отправили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением в психиатрическую больницу. Его судили за применение насилия к сотруднику ОМОН Росгвардии.

Суд также вынес частное постановление адвокату Габышева Ольге Тимофеевой за слово «судилище» и за то, что она не сразу встала при входе судьи в зал. Об этом сообщила BAZA со ссылкой на адвоката шамана Алексея Прянишникова.

Обвинение просило направить Габышева на принудительное лечение в «специализированное психиатрическое учреждение с интенсивным наблюдением».

По версии следствия, в январе этого года якутский шаман, во время принудительной госпитализации, напал с самодельным клинком размером 84 сантиметра на полицейского. На него завели головное дело и в ходе экспертизы установили, что у мужчины есть отклонения в психике.

Перед нападением Габышев обещал новый поход на Москву. Он планировал выехать из Якутска прямиком на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачно. Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы.