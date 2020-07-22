Шедшего из Якутии в Москву шамана отпустили из психлечебницы

Врачи решили, что якутского шамана Александра Габышева можно выпустить из психиатрической клиники. Мужчину выписали из диспансера, в котором он находился с середины мая.

Габышев прошел 21 июля психолого-психиатрическую экспертизу, рассказал ТАСС юрист правозащитной организации «Правозащита Открытка» Алексей Прянишников. На следующий день состояние шамана обсудили на врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

«Александр Габышев выписан из диспансера», — подчеркнул правозащитник.

Медики ранее признали мужчину опасным не только для окружающих, но и для него самого. По словам адвоката Ольги Тимофеевой, представлявшей интересы якутского шамана, 12 мая его принудительно положили в клинику. До этого Габышеву диагностировали психиатрическое заболевание.

Шаман отправился пешком из Якутии в Москву летом 2019 года. В сентябре его отправили под подписку о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым.