Шедшего из Якутии в Москву шамана задержали

Объявленного в розыск «шамана» Александра Габышева задержали на бурятской земле. На место преступления, в Якутию, его планируют отправить ближайшим авиарейсом.

Мужчина 1958 года рождения был задержан на 202-м километре трассы М-53 «Байкал», сообщила сотрудник пресс-службы МВД Бурятии Татьяна Вологдина. Отмечено, что он находится в розыске за преступления на территории Якутии.

«Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — заключила она.

Является ли мужчина шаманом, в бурятской полиции не подтвердили. Однако на то, что задержанный — именно Александр Габышев, могут указывать комментарии к посту главы Бурятии Алексея Цыденова в Facebook.

На его предложение «немного притормозить» один из пользователей написал: «Шамана и притормозили. Зачем?»

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Сторонники Александра Габышева устроили митинги в Улан-Удэ. Поводом для этого послужило недовольство результатом прошедших в Бурятии выборов. Кроме того, против «шамана» могут возбудить дело об организации экстремистского сообщества, уточнило РИА «Новости».