Шамана из Якутии Габышева признали невменяемым

Шамана из Якутии Александра Габышева признали невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы. Процедуру провели в Якутском ПНД.

Теперь к Габышеву могут применить принудительные меры вроде лечения против его воли. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты открытки» Алексея Прянишникова.

Правозащитник заявил, что можно попробовать провести экспертизу повторно, но защита еще не продумала дальнейшие шаги.

Экспертизу проводили в рамках уголовного дела о насилии над полицейским, которое открыли в конце февраля. Якутский СК сообщил, что он нанес силовику колото-резаную рану «холодным оружием кустарного производства».

Случай насилия произошел 27 января, когда в частный дом семьи Габышева пришли правоохранители. Они задержали шамана и отправили в ПНД.

За пару недель до этого Габышев обещал новый поход на Москву. Шаман собирался выехать из Якутска прямиком на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачно. Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы.