«Я в беде». Журналистка Собчак оценила свое положение | 360°

Общество 29 октября 2022, 20:18 «Я в беде». Журналистка Собчак оценила свое положение Собчак фразой «я в беде» оценила ситуацию с уголовным делом против ее сотрудника РИА "Новости"

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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак в Telegram-канале оценила свое нынешнее положение после возбуждения уголовного дела против ее коммерческого директора Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве у руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Да, я в беде. Вероятно, большой. Если в сумрачный вечер это подарило вам улыбку, то я рада», — написала она.

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Вместе с Сухановым подозреваемым по делу проходит бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Собчак заявила, что все ее мысли всецело направлены к этим людям, которые на данный момент отрезаны от своих семей и остального мира.

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Адвокат журналистки Сергей Бадамшин накануне сообщал, что Собчак по делу о вымогательстве проходит в статусе свидетеля, писало «Утро.ру».

Суханова арестовали до 24 декабря. Во время судебного заседания следователь пояснил, что его задержали в момент получения 800 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Собчак покинула Россию и отправилась в Литву транзитом через Белоруссию. Пограничники пропустили журналистку, так как у нее есть второе гражданство Израиля.