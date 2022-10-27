Литва подтвердила факт въезда в страну Ксении Собчак | 360°

Мир 27 октября 2022, 10:02 Литва подтвердила факт въезда в страну Ксении Собчак Глава ДГБ Литвы Яунишкис подтвердил въезд в страну журналистки Собчак по паспорту Израиля РИА "Новости"

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Российская журналистка и блогер Ксения Собчак действительно приехала в Литву, у нее есть паспорт Израиля, позволяющий въехать в прибалтийскую страну. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas сообщил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

«Собчак находится в Литве, этот факт мы подтверждаем. Для въезда в страну ей не нужна виза, как лицу, обладающему паспортом Израиля», — заявил он.

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Яунишкис подчеркнул, что на общих основаниях Собчак может остаться в Литве на срок до 90 дней. По его словам, у органов безопасности нет данных, что журналистка может предоставлять угрозу государству.

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«Если бы такие разведывательные данные были у нас, то правоохранители сразу приняли все необходимые меры», — добавил глава департамента.

Собчак покинула Россию в среду, она отправилась в Белоруссию, после чего пересекла государственную границу Литвы.

ТАСС сообщал, что журналистка стала фигуранткой уголовного дела по вымогательству у государственной корпорации «Ростех». Ранее стало известно о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова.