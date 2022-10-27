Литва подтвердила факт въезда в страну Ксении Собчак | 360°

27 октября 2022, 10:02
Литва подтвердила факт въезда в страну Ксении Собчак
Глава ДГБ Литвы Яунишкис подтвердил въезд в страну журналистки Собчак по паспорту Израиля
Российская журналистка и блогер Ксения Собчак действительно приехала в Литву, у нее есть паспорт Израиля, позволяющий въехать в прибалтийскую страну. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas сообщил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
«Собчак находится в Литве, этот факт мы подтверждаем. Для въезда в страну ей не нужна виза, как лицу, обладающему паспортом Израиля», — заявил он.
Реклама
Яунишкис подчеркнул, что на общих основаниях Собчак может остаться в Литве на срок до 90 дней. По его словам, у органов безопасности нет данных, что журналистка может предоставлять угрозу государству.
Реклама
«Если бы такие разведывательные данные были у нас, то правоохранители сразу приняли все необходимые меры», — добавил глава департамента.
Собчак покинула Россию в среду, она отправилась в Белоруссию, после чего пересекла государственную границу Литвы.
ТАСС сообщал, что журналистка стала фигуранткой уголовного дела по вымогательству у государственной корпорации «Ростех». Ранее стало известно о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
Ксения Собчак
Литва
Реклама
Реклама