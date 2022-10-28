МВД сменило статус Собчак в деле о вымогательстве | 360°

Общество 28 октября 2022, 22:35 МВД сменило статус Собчак в деле о вымогательстве ТАСС: Собчак имеет статус свидетеля по делу о вымогательстве РИА "Новости"

Читать 360tv в

МВД отменило постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. В настоящий момент она имеет статус свидетеля», — сказал собеседник агентства.

Реклама

Статуса подозреваемой или обвиняемой у телеведущей и блогера Ксении Собчак в рамках уголовного дела о вымогательстве, связанном с Ростехом не было. Об этом заявил представляющий интересы журналистки адвокат Сергей Бадамшин.

Реклама

«По этому делу привлекли только два лица. Это мне известно из материалов дела и следствия», — заявил адвокат в беседе с Telegram-каналом «Осторожно новости».

В качестве основных фигурантов у правоохранителей проходят коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский, ранее арестованные по делу о вымогательстве в крупном размере у главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Суд арестовал первого фигуранта дела Кирилла Суханова до 24 декабря. Его задержали, когда он получал транш 800 тысяч рублей от представителей Чемезова, сообщил следователь во время судебного заседания.