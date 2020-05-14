«Я почему-то решила, что это смешно»: соцработница из Уфы объяснила, зачем оскорбляла детей

Соцработница Адиля Нуруллина, которая обзывала детей в социальном приюте в Уфе и снимала все происходящее на видео, на допросе рассказала о причинах своих действий. Фрагмент допроса опубликовал Следственный комитет России.

По словам Нуруллиной, она была в группе, когда заметила, как двое детей начинают между собой ругаться. Соцработница объяснила, что это показалось ей смешным, и поэтому она решила снять конфликт детей на видео.

«Мне показалось это смешным, и я решила снять это на видео. Я решила обыграть это, сказала девочке ударить мальчика, надеясь на то, что она не послушает меня. А оказалось, она меня послушала и ударила мальчика. Мальчик не заплакал, они дальше нормально вели себя и дальше играли между собой. Я решила, что в этом нет ничего плохого, и выложила видео», — рассказала Нуруллина на допросе у следователя.

Нуруллина сняла видео в социальном приюте, где работает. На кадрах она оскорбляет детей и, обращаясь к ребенку, говорит: «Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать». Видеозаписью девушки быстро заинтересовались правоохранители.

Адвокат Нуруллиной Аскар Бахтигареев считает скандал из-за оскорбления детей недоразумением. Он заявил «360», что в соцсетях преувеличили масштаб случившегося.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, узнав о случае в приюте Уфы, резко отреагировала на ситуацию. Она находится на связи с регионом и с коллегой из Башкирии. В республике создали специальную рабочую группу по этой истории.

Кузнецова заметила, что власти Башкирии попросили Роскомнадзор заблокировать видео соцработницы. Ведь там показаны дети, которые стали заложниками случившегося. О том, какие могут быть у детей из-за такого отношения, — в материале «360».