«Невиновна и является жертвой». Адвокат призвал не травить обзывавшую детей соцработницу из Уфы

Адвокат Аскар Бахтигареев, который защищает соцработницу из Уфы Адилю Нуруллину, считает скандал из-за оскорбления детей недоразумением. Он заявил «360», что в соцсетях преувеличили масштаб случившегося.

Считаю, что различные паблики раздули. Но я думаю, возникло недоразумение и сотрудница невиновна в этом, а лишь является жертвой. И сейчас, я так понимаю, вся система пытается выставить ее крайней в этой ситуации, что неправильно Аскар Бахтигареев.

Он призвал интернет-пользователей не травить Адилю.

«Это немножко не те инструменты, которые должны быть применены в этой ситуации», — заметил Бахтигареев.

Тем временем полиция Уфы уже приехала в приют и беседует с Нуруллиной. В распоряжении «360» оказалось видео, сделанное около соцучреждения. На кадрах видно, что вход туда оцеплен. Сам приют закрыт на карантин.

Ранее Нуруллина выложила в соцсеть видео, где ругает воспитанницу. Та залезла под парту.

«Да *** (зачем — прим. ред.) ты им нужна там, дура», — говорит социальная работница.

В соцсетях Адиля также выложила фотографию своей группы и написала, что пока никого еще не убила. Девушку уже отстранили от работы. Позже жительница Уфы не смогла объяснить, зачем так поступила.

«Сейчас мы по этому вопросу проводим расследование. Вышестоящее руководство тоже в курсе», — сообщил «360» директор ГБУ «Социальный приют для детей и подростков» Геннадий Симонов.

По его словам, то самое видео было сделано 12 мая. Он отметил, что раньше за Нуруллиной не замечали грубого поведения. Она работает в социальном приюте с начала 2020 года.