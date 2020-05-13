Кузнецову возмутила история с оскорблявшей детей соцработницей из Уфы

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова узнала о случае в приюте Уфы, где соцработница оскорбляла детей. Омбудсмен резко отреагировала на ситуацию.

«Как такие „кандидаты“ в принципе оказываются рядом с детскими учреждениями? Почему сотрудник, основная задача которого, как поясняют, работать с документацией, оказался вместе с детьми, снимает их на видео, выкладывает в Сеть, так нагло нарушая закон, я уже не говорю о других нарушениях, а также последствиях для детской психики», — заявила Кузнецова. Об этом сообщил ее пресс-служба.

Если человек «ведет себя как в зоопарке», значит он не понимает, куда пришел, заметила Кузнецова. Она задалась вопросом, кто допускает таких сотрудников к работе. Омбудсмен заявила, что нужно тщательнее проверять компетентность как руководства, так и подчиненных. Кузнецова подчеркнула, что впредь такие ситуации не должны повторяться.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ находится на связи с регионом и с коллегой из Башкирии. В республике создали специальную рабочую группу по этой истории. Омбудсмен выразила надежду, что в скором времени ситуации будет дана оценка и приняты необходимые меры.

Она заметила, что власти Башкирии попросили Роскомнадзор заблокировать видео соцработницы. Ведь там показаны дети, которые стали заложниками случившегося.

Ранее соцработница из детского приюта Уфы Адиля Нуруллина обратилась к малышам матом и показала это в социальных сетях. Ее уже отстранили от работы. С ней уже пообщалась полиция. Однако адвокат Нуруллиной заявил «360», что в Сети раздули ситуацию. Также он попросил прекратить травлю своей подопечной.