Общество 12 сентября 2023, 15:01 «Я горжусь вами». Пилот Юсупов поздравил экипаж севшего в поле Airbus Пилот Юсупов заявил о гордости за коллег за аварийную посадку Airbus в поле РИА «Новости»

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Экипаж Airbus A320 «Уральских авиалиний», посадивший борт в поле Новосибирской области, вызвал гордость за профессионализм и мастерство. Об этом на своей странице в Instagram* написал Герой России и командир экипажа Airbus A321, аварийно севшего на кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году, Дамир Юсупов.

Он пояснил, что получил неожиданную новость об аварийной посадке коллег, после того как зарулил на стоянку после очередного рейса. Юсупов подчеркнул, что никто из пассажиров, пилотов или бортпроводников не получил травм, а самолет — значительных повреждений.

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«Самое главное — все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж», — написал летчик.

Летевший по маршруту Сочи — Омск самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области после отказа гидросистемы во вторник, 12 сентября.

Экипаж принял решение о смене аэропорта из-за недостаточной длины взлетно-посадочной полосы в Омске. Но долететь до воздушной гавани Новосибирска борт не успел из-за нехватки топлива.

Пассажиры рейса заявили о слаженной работе бортпроводников, которые предотвратили панику, и мягкой посадке из-за профессиональных действий пилотов.

Командир экипажа Airbus A320 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на кукурузном поле около Жуковского в 2019 году из-за повреждения двигателя после столкновения со стаей чаек. Всех пассажиров экстренно эвакуировали. Пилотам вручили звезды Героев России, а бортпроводникам — ордена Мужества.

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