Путин наградил звездами Героя России пилотов А321

Президент России Владимир Путин наградил звездами Героя России пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Летом этого года они успешно совершили экстренную посадку самолета А321 после отказа обоих двигателей.

«В сложной, аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, проявил отвагу. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней, высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России», — сказал Владимир Путин.

Речь идет о самолете А321, который совершил экстренную посадку в кукурузном поле возле подмосковного аэропорта Жуковский. Причиной стала стая птиц, с которой он столкнулся вскоре после взлета — из-за этого из строя вышли оба двигателя. В это время на борту находились 226 пассажиров и еще семь членов экипажа. Благодаря слаженным действиям пилотов и бортпроводников, никто не погиб. Пострадали 76 человек, но госпитализировали только одну женщину.