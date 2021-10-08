Избитому в московском метро пообещали ночную экскурсию в подземке

Начальник полиции московского метро Шамиль Сибанов пришел в больницу к Роману Ковалеву, который пострадал в драке с тремя дагестанцами. Он пообещал мужчине устроить ночную экскурсию по подземке и пожелал скорейшего выздоровления.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сибанов справился о самочувствии Романа Ковалева, пожелал ему скорейшего выздоровления и выразил огромную благодарность за проявленную гражданскую позицию, отважный и достойный поступок», — сказано в сообщении.

Начальник Московского метрополитена подчеркнул, что Ковалев совершил настоящий подвиг, когда выступил против злоумышленников, которые угрожали жизни и здоровью пассажиров. Кроме того, он подарил пострадавшему книгу об истории столичной подземки.

«Как вы выздоровеете, обещаю вам <…> ночную экскурсию в московском метро. Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие. <…> Посмотрите на метро с другой стороны. <…> Вам понравится. Мы поедем с вами в вагоне в составе, который первым был в 1935 году запущен», — подчеркнул Сибанов.

Романа Ковалева жестоко избили 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. На него напали трое мужчин после того, как москвич заступился за девушку, к которой они приставали. Правоохранители возбудили уголовное дело, подозреваемых арестовали. Нападавшими оказались уроженцы Дагестана.