Трех дагестанцев, избивших мужчину в метро, поместили в карцер

На время карантина трех дагестанцев, избивших Романа Ковалева в метро, поместили в карцер СИЗО-7. Только один из них признает свою вину. Подозреваемые утверждают, что конфликт возник случайно.

Об этом RT рассказал посетивший дагестанцев член ОНК Москвы Константин Ким.

«Все трое помещены на время карантина в карцерные помещения. Один из них, Ибрагим Мусалаев, сказал, что в камере не работают батареи и холодно, а также говорит, что плохо переносит одиночное содержание. У двух других претензий к условиям содержания нет», — сказал правозащитник.

Магомедали Ханмагомедов признал, что бил Ковалева, но не хотел его убивать. Подозреваемый утверждает, что СМИ опубликовали неполную видеозапись случившегося.

Ибрагим Мусалаев утверждает, что сам москвича не бил, а только оттаскивал его. Дагестанец заявил, что раскаивается и заявил, что готов возместить ущерб пострадавшему.

Гасан Залибеков свою вину признает частично, так как не остановил драку.

Все трое судимы, но не признают этого факта. Они утверждают, что в местах лишения свободы раньше не бывали.

Черемушкинский суд Москвы арестовал всех троих за драку, которую они устроили в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии. Они жестоко избили мужчину, который заступился за девушку, к которой они приставали. У Ковалева сломаны лицевые кости, он госпитализирован.

Злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны полицией. Следком завел уголовное дело о покушении на убийство.