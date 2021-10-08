Героем можно быть каждый день. Истории самых отважных россиян, спасших несколько жизней

Нашумевшая история с избиением 25-летнего бармена Романа Ковалева в метро получила неожиданное продолжение. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился наградить молодого человека медалью «Доблесть и отвага». Женщину, которая вовремя нажала «тревожную кнопку» в вагоне метро ждет медаль «За содействие».

Награды за смелость и самоотверженность можно получить в обычной мирной жизни. В этом году несколько россиян получили ведомственные награды за храбрость. Взрослые и дети проявили самые лучшие качества — доблесть и отвагу.

Побоище в метро

Как сообщила пресс-служба Следкома, Ковалева наградят за «активную гражданскую позицию и смелость». Несмотря на численное превосходство пьяных злоумышленников он заступился за девушку. Ковалев изначально не вступал в конфликт, он сделал одному из трех дагестанцев замечание. Те на него набросились и жестоко избили. По словам очевидцев, мужчина лежал в луже собственной крови и не мог подняться.

Кадровое подразделение Следкома уже начало оформлять документы для награждения женщины, которая была свидетелем нападения. За смелость в опасной ситуации ее наградят медалью «За содействие».

Официальный представитель СК России Светлана Петренко объяснила, что храбрая пассажирка не только вызвала подмогу.

«Невзирая на то, что она могла пострадать сама от рук агрессивной компании, она бросилась вслед за ними из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов. Ее действия позволили правоохранителям задержать соучастников по горячим следам», — уточнила Петренко.

В отношении пьяных хулиганов заведено два уголовных дела. Прежде судимых дагестанцев ждет суд по обвинениям в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти в составе преступной группы. Во время задержания они попытались сбежать, угрожали полицейским перцовым баллончиком и ножом.

Спасенные дети

В апреле этого года в доме в улусе Енгорбой Закаменского района Бурятии вспыхнул пожар. Хозяйка дома затопила печь и вышла на минутку во двор. Вернувшись, она увидела клубы дыма, вырывающиеся из окон дома. Внутри спали ее трое детей.

«Пожар! Дети, быстрее выбегайте, горим!» — закричала Эльвира Доноева.

Старшая дочь 15-летняя Ксения проснулась первой. Она увидела горящее кресло, исходящий от него едкий дым заполнял дом. Девочка бросилась за 10-летней сестрой Арианой и двухлетним братом Баян-Жаргале. Он спал рядом с подростком. Поэтому она передала его матери первым. Сестра была в другой комнате.

Источник фото: официальный аккаунт Следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия

«Я быстро вернулась в дом, нашла ее, но выйти обратно через дверь уже было нельзя — все вокруг в огне! Тогда я с Арианкой на руках вернулась в комнату и вылезла через окно», — рассказал потом Ксения.

Как только дети вышли из дома, он вспыхнул как солома. От строения осталась только труба.

Руководители Следкома Бурятии направили в центральный аппарат представление с просьбой поощрить смелую девочку. Председатель главка ведомства Александр Бастрыкин наградил ее медалью «Доблесть и отвага». Ее вручили Ксении в школе, на глазах у учителей и одноклассников.

Заступился за дедушку

Весной в Улан-Удэ произошел вопиющий случай. Навестить дедушку в общежитии приехал 12-летний школьник Константин Калинин. У него на глазах в комнату родственника вломились четверо пьяных соседей и начали требовать у пенсионера деньги на спиртное.

«Вы пришли в чужую квартиру и здесь качаете свои права. Уйдите, пожалуйста, отсюда», — потребовал мальчик. Вечером того же дня компания подкараулила его в подъезде. Ребенка избили и отняли деньги. Он попал в Детскую республиканскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ребра.

Источник фото: официальный аккаунт Следственного управления Следственного комитета России по Республике Бурятия

Там его навестил заместитель руководителя следственного управления Сергей Базаров. Он расспросил Костю о самочувствии и вручил ему подарок — планшет. Гаджет купили ребенку сотрудники регионального Следкома, чтобы он не отстал от учебной программы во время лечения.

Сергей Базаров рассказал мальчику об образовательных учреждениях комитета. Он предложил Косте поступить в Кадетский корпус Следственного комитета для дальнейшего получения специальности. Проявленное в столь юном возрасте желание защитить слабых позволит ему в будущем стать хорошим следователем.

Пьяных негодяев, напавших на ребенка, арестовали. Сейчас они ждут в изоляторе суда по обвинению в разбое, совершенный группой, по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Хирурги в огне

В апреле в кардиохирургическом центре Благовещенска вспыхнул пожар. Из-за него пришлось перенести 14 плановых операций. Но одну из них отменить не удалось. Аортокоронарное шунтирование сердца 62-летнего пациента хирурги начали до возгорания. Пока пожарные заливали горевшую крышу, персонал заведения выносил из здания дорогое медоборудование и мебель, хирург Валентин Филатов с коллегами боролся за жизнь пациента.

Бригада восприняла сообщение о пожаре как глупую шутку. Запаха дыма врачи не почувствовали, огня не увидели, и поверили, только услышав звук сирены. Но отступать было поздно. Аппаратура в операционной автоматически переключилась на аварийный режим, и врачи продолжили свои манипуляции. К тому времени хирурги уже остановили сердце больного и подключили его к системе искусственного кровообращения. Поэтому спасатели выделили для страховки дополнительные генераторы.

Источник фото: официальный аккаунт губернатора Амурской области Василия Орлова.

«К моменту начала пожара мы приступили к основному этапу операции на сердце, то есть, приостановить процесс было невозможно. Оперативно решили, что будем продолжать, мои мысли были только о пациенте», — признался Филатов. Медики решили, что в крайнем случае вынесут мужчину через окно.

Операция прошла успешно. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прислал врачам благодарность, а Леонид Рошаль предложил вручить им государственные награды.

Губернатор региона Василий Орлов сообщил, что попросил Михаила Мурашко и главу МЧС Евгения Зиничева представить бригаду медиков к государственным наградам.