    24 января 2020, 09:41

    Андрей Ургант рассказал, как его сына хотели убить из-за шутки

    Наза Салех Захи

    Отец Ивана Урганта, Андрей Ургант, прокомментировал призывы активистов лишить его сына гражданства. Актер вспомнил случай, когда телеведущему угрожали расправой.

    «Несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит», — сказал Ургант-старший в интервью газете «Собеседник». Он отметил, что равнодушно относится к призывам недоброжелателей его сына.

    Андрей Ургант имел в виду случай с украинским националистом Дмитрием Корчинским. В 2013 году он пообещал десять тысяч долларов тому, кто убьет шоумена. Корчинского возмутила шутка телеведущего.

    В программе «Смак» Иван Ургант сказал, что «порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». Позже Ургант извинился за свой перл и уверил, что не вкладывал никакого «чудовищного» смысла в него и не хотел никого обидеть. Ведущий объяснил, что «просто сказал глупость, не подумав».

    Новый скандал произошел 7 января 2020 года. Иван в программе «Вечерний Ургант» рассказал зрителям, что православное Рождество совпадает с днем рождения актера Николаса Кейджа. В шутку он показал коллаж, где Кейдж стоит в окружении режиссеров Квентина Тарантино, Никиты Михалкова и Стивена Спилберга. Активисты из движения «Сорок сороков» сразу же активизировались и заявили, что Иван Ургант оскорбил чувства верующих. После этого активисты предложили лишить ведущего Первого канала гражданства.