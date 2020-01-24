Андрей Ургант рассказал, как его сына хотели убить из-за шутки

«Несколько лет назад подобные организации на Украине предлагали тому, кто отрежет голову Ивану, десять тысяч долларов. Теперь вот активисты предлагают лишить его гражданства. А завтра еще кто-то что-то предложит», — сказал Ургант-старший в интервью газете «Собеседник». Он отметил, что равнодушно относится к призывам недоброжелателей его сына.

Андрей Ургант имел в виду случай с украинским националистом Дмитрием Корчинским. В 2013 году он пообещал десять тысяч долларов тому, кто убьет шоумена. Корчинского возмутила шутка телеведущего.

В программе «Смак» Иван Ургант сказал, что «порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». Позже Ургант извинился за свой перл и уверил, что не вкладывал никакого «чудовищного» смысла в него и не хотел никого обидеть. Ведущий объяснил, что «просто сказал глупость, не подумав».

Новый скандал произошел 7 января 2020 года. Иван в программе «Вечерний Ургант» рассказал зрителям, что православное Рождество совпадает с днем рождения актера Николаса Кейджа. В шутку он показал коллаж, где Кейдж стоит в окружении режиссеров Квентина Тарантино, Никиты Михалкова и Стивена Спилберга. Активисты из движения «Сорок сороков» сразу же активизировались и заявили, что Иван Ургант оскорбил чувства верующих. После этого активисты предложили лишить ведущего Первого канала гражданства.