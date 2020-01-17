Не шути с огнем и православными. Урганта пригрозили лишить гражданства и отдать под суд за рождественский выпуск

Православное общественное движение «Сорок сороков» предложило лишать ведущих федеральных каналов гражданства за шутки на религиозную тему. И первым кандидатом на лишение паспорта стал Иван Ургант, записавший рождественский выпуск с Жераром Депардье. Активисты решили обратиться в полицию и ждут извинений.

Шутки плохи

Православное общественное движение «Сорок сороков» возмутил выпуск, вышедший в эфир 7 января, когда отмечается православное Рождество. В начале выпуска показали коллаж с Николасом Кейджем, который отпраздновал в тот день 56-летие. Только знаменитого артиста поместили в окружение овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

Источник фото: YouTube «Вечерний Ургант»

«Фотография показана именно в том виде, в каком изображается икона православная Рождества Христова. Актер и режиссеры размещены на тех местах, где находится младенец Иисус и стоят волхвы, которые присутствовали при рождении», — объяснил «360» глава движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

Православное движение составило и опубликовало петицию, назвав недопустимым оскорбление верующих.

Мы должны прекратить позорную практику надругательства над подлинными ценностями, верой и традициями, да еще за наш с вами счет! Особенно цинично выглядит ситуация, когда, получая зарплату за счет нашего народа, этим занимаются люди, имеющие иностранное гражданство, такие как Иван Ургант петиция.

Авторы заявили, что Ургант и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих. «Сорок сороков» потребовали от Первого канала убрать передачу из эфира и наказать виновных, а также запретить двойное гражданство для ведущих федеральный каналов. У таких людей, как Ургант, они потребовали отобрать российский паспорт.

«Мы допускаем, что Иван Ургант сделал это сознательно, но не представляя, какие последствия и какое негодование вызовет среди православных. Может, они с Эрнстом принесут извинения и удалят программу, тогда мы подумаем», — отметил Кормухин.

Не только Ургант

Петиция появилась 15 января, ее поддержали больше 15 тысяч человек. Кормухин рассказал, что они не ожидали, что столько человек поддержат инициативу. Теперь они намерены обратиться в правоохранительные органы, причем нарекания есть не только к Урганту, но и к Жерару Депардье.

«Оскорбило христиан, когда он (Депардье — прим. ред.) Христа сравнил с поросенком, которого он ест на рождественском блюде. Это перешло все черты. Иван Ургант, раз, смеялся при этом и поддерживал эти шутки. Во-вторых, он мог бы вырезать этот кусок», — рассказал Кормухин.

У Жерара Депардье тоже есть российское гражданство, в 2013 году российский паспорт ему выдали по указу Владимира Путина. Однако знаменитого французского актера Кормухин лишать гражданства почему-то не хочет. Продюсер Депардье Арно Фрилле заявил, что актер извинится, если об этом скажут видные религиозные деятели, а пока что на шутки обиделись только активисты.

Жерар никого не хотел оскорбить. Если какие-то люди думают так, очень жаль. Он просто говорит иногда с юмором. Все знают, что он не религиозный, но очень духовный человек. Всегда есть люди, которые ищут интерпретации. Там ничего нет. Жерар сам не очень поймет, что он такого сказал. Ургант его провоцировал, это юмористическое шоу. Если бы он общался со священником, было бы другое, а тут такая атмосфера Арно Фрилле.

Фрилле предположил, что, возможно, слова Депардье неправильно передали в переводе, потому что актер изучает духовность, у него много соответствующих ролей, и он просто не мог намеренно оскорбить верующих.

Уголовное дело

Если Депардье может сослаться на неверный перевод, то Иван Ургант родился в России, здесь же окончил школу и университет и явно хорошо говорит по-русски. Безусловно, сейчас нет возможности за подобные шутки лишить гражданства, но в уголовном кодексе есть статья об оскорблении чувств верующих и православные активисты об этом хорошо знают.

«Нет законных оснований, чтобы человека лишать гражданства. Я проанализировал то, что говорил Ургант и как он себя вел во время передачи в эфире. Однозначно, на мой взгляд, он наговорил на 148 статью УК „Оскорбление чувств верующих“. Это однозначно есть. Он проявил себя „очень храбрым человеком“, который позволил себе сравнить младенца Иисуса с поросенком в Рождество», — сказал «360» председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе.

Впрочем, создатели шоу пока не показывают беспокойства. Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев сейчас находятся в отпуске.

«Людям надо всем чем-то заниматься, как-то жить. Если люди пишут коллективную петицию о том, что у них нет чувства юмора, окей. Они не понимают, что программа юмористическая. Никто не приходит на программу из церкви», — отметила представительница Хрусталева, заметив, что такие «оскорбления» происходят каждый день.

Однако этот конфликт уже точно вышел за пределы обычного оскорбления. Шутки в передаче прокомментировала и депутат Госдумы Наталья Поклонская, правда, она решила защитить Урганта.

«Я не смотрела выпуск, но не считаю что за слова можно выгонять людей из собственной страны. Мы же не в 1937 году, чтобы разменивать своих людей, кстати, талантливых. Наоборот, надо выдавать больше паспортов русским людям, желающим их получить», — отметила Поклонская в разговоре с «360».

Что касается гражданства, СМИ узнали, что Ургант прошел процедуру репатриации и получил паспорт Израиля. Сам ведущий никогда эту информацию не подтверждал.