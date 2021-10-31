Историю проникшего в красную зону ради бабушки томича взяли под контроль в Госдуме

Ситуацию со смертью пожилой пациентки в ковидном госпитале в Томске, за которой ухаживал проникший в красную зону внук, возьмут на контроль в Госдуме. Об этом «360» сообщил депутат Султан Хамзаев.

«Громкий случай, мы берем на депутатский контроль», — сказал парламентарий.

О смерти пациентки стало известно накануне. По словам заведующего реанимацией МСЧ № 2 Евгения Тарасенко, причинами стали коронавирус, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Он заверил, что пенсионерка получала нужное лечение и уход.

Однако внук бабушки ранее сообщил об обратном. Мужчина рассказал, что решил проверить ее состояние, потому что знал, что она не может обслуживать себя сама из-за болезни Альцгеймера.

Когда он попал в палату, обнаружил, что бабушке не меняют памперсы и постельное белье, трубка для кислорода почему-то находится у нее на лбу. Соседка по палате рассказала ему, что женщину не кормили. После этого внук три дня подряд пробирался в госпиталь и под видом медика ухаживал за своей родственницей. После этого он обратился в СК, прокуратуру и администрацию президента. За этим последовало его увольнение с работы. Кроме того, по словам мужчины, ему поступали звонки с угрозами.