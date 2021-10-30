Пробравшийся в ковидную санчасть житель Томска остался без денег на похороны бабушки

Житель Томска остался без работы после того, как пробрался в ковидную санчасть ради своей бабушки. Женщина умерла, а ее внук теперь не может заплатить за ее похороны.

По словам Сергея, ему предлагали деньги за то, чтобы он замолчал и не рассказывал о ситуации в санчасти. Отказ привел к «закручиванию гаек».

«Из-за этого всего я не могу похоронить бабушку, потому что мне начальник не дает денег, которые я заработал: 75 тысяч рублей», — рассказал Сергей Telegram-каналу Mash.

Он добавил, что в ритуальных услугах ему назвали минимальную сумму для похорон — 100 тысяч рублей. Но мужчина подчеркнул, что больше жалеет не о потере работы, а о потере бабушки.

«Бабушка столько светлых голов выучила, она учитель заслуженный, она половину Томска выучила. Она работала учителем русского языка, литературы и истории. Все гуманитарии, которые в Томске, ей благодарны за то, что она их выучила», — поделился ее внук.

Пенсионерку 21 октября положили в МСЧ № 2. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Чтобы ее проведать, внук переоделся в защитный костюм и проник в красную зону санчасти. Там он увидел, что за его бабушкой никто не ухаживает. Мужчина заснял все на видео, а затем отправился в Москву, где подал заявления в СК, прокуратуру и администрацию президента. Днем 30 октября пенсионерка умерла, а ее внука уволили с работы.