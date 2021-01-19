Иск историка Соколова к авторам фильма про «жертв русского Наполеона» отклонили

Исковое заявление Соколова было направлено против Екатерины Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение». Историк требовал опровергнуть порочащие его сведения и возместить моральный вред по одной тысяче рублей с каждого ответчика. Суд в удовлетворении иска отказал.

Екатерина Пржигодзкая на процессе по делу об убийстве Анастасии Ещенко выступала в качестве свидетеля обвинения. Она рассказала, что в 2008 году, во время учебы в СпБГУ, состояла в отношениях с Соколовым. Тогда же она получала от него угрозы убийством и становилась жертвой пыток.

Свидетель пояснила, что тогда же сняла побои и подала заявление в полицию, но дело против историка так и не завели. Соколов заявил, что Пржигодзкая все сильно приукрасила.

В конце октября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Олега Соколова к 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия. Адвокаты историка подали апелляцию, в которой потребовали уменьшить срок наказания.