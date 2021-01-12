Адвокаты историка Соколова обжаловали приговор

«11 января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова. В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание», — сообщил он.

25 декабря петербургский суд вынес Олегу Соколову приговор и назначил ему 12,5 года лишения свободы. Помимо убийства, его также обвинили в незаконном хранении оружия. Родители погибшей обжаловать приговор не стали.

Само преступление произошло в начале ноября 2019 года. Как выяснило следствие, историк сначала застрелил свою возлюбленную, а потом расчленил. На следующий день прохожий вытащил обвиняемого из реки Мойки, когда тот не удержал равновесие и упал в воду. А позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела аспирантки.

Сначала Соколов признался в совершении преступления и заявил, что причиной стала ссора из-за ревности. Но на следующих заседаниях на вопрос о признании вины больше не отвечал.