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    12 января 2021, 10:39

    Адвокаты историка Соколова обжаловали приговор

    Анастасия Калинина

    Защита историка Олега Соколова, которого суд признал виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, обжаловала его приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.
    Адвокаты историка Соколова обжаловали приговор

    «11 января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова. В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание», — сообщил он.

    25 декабря петербургский суд вынес Олегу Соколову приговор и назначил ему 12,5 года лишения свободы. Помимо убийства, его также обвинили в незаконном хранении оружия. Родители погибшей обжаловать приговор не стали.

    Само преступление произошло в начале ноября 2019 года. Как выяснило следствие, историк сначала застрелил свою возлюбленную, а потом расчленил. На следующий день прохожий вытащил обвиняемого из реки Мойки, когда тот не удержал равновесие и упал в воду. А позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела аспирантки.

    Сначала Соколов признался в совершении преступления и заявил, что причиной стала ссора из-за ревности. Но на следующих заседаниях на вопрос о признании вины больше не отвечал.