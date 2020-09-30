Душил и угрожал убийством. Бывшая студентка дала показания против историка Соколова

Обвиняемый в убийстве своей сожительницы и аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов избивал еще одну девушку, с которой находился в близких отношениях. Подробности о характере ученого рассказала пострадавшая от его рук бывшая студентка Екатерина Пржигодзкая. Видео из зала суда опубликовал Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

По словам девушки, в 2007 году она была ассистенткой Соколова, но после у них начались отношения. В ходе начавшегося конфликта он ее избил.

«Он вел себя агрессивно и очень жестоко, обзывал меня, привязал к стулу, стал наносить удары, включил утюг в розетку и стал угрожать убийством, в какой-то момент он стал меня душить. Все это происходило при свечах», — рассказала Пржигодзкая.

Она отметила, что когда она только вошла в комнату, увидела, что вся мебель была накрыта красной тканью, которую они купили на Новый год в качестве скатерти.

«Я до сих пор не понимаю, для чего это было сделано. Наверно, для устрашения или, если бы события развернулись по-другому, было меньше убирать», — пояснила она.

Она пояснила, что после этого случая поехала в больницу, где зафиксировала побои. С результатами экспертизы она обратилась в полицию, но дело так и не завели.

Ранее Соколов подал иск к Пржигодзкой и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» после того, как она снялась в документальном фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Историк заявил, что картина порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал удалить фильм с платформы Premier и взыскать с ответчиков по одной тысяче рублей в качестве компенсации морального вреда.

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он находился в отношениях. Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 8 ноября 2019 года историк выстрелил в девушку из обреза, а после задушил.

Для того, чтобы избавиться от тела, он его расчленил и начал выносить по кускам к реке, где топил. В один из таких походов он не удержался и упал в воду. Когда его вытащили, то в рюкзаке, который был у Соколова с собой, нашли отрезанные женские руки. На судебном заседании по избранию меры пресечения Соколов признался в преступлении. Он заявил, что причиной стала ссора на почве ревности. Но в ходе дальнейшего разбирательства на вопрос о признании вины он больше не отвечал.