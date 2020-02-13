Правительство России хочет упростить рефинансирование ипотеки. Банки лишат возможности «накручивать ставку», а развитие жилищного строительства будут стимулировать.

Россиянам нужно рассказывать о возможности переоформить ипотеку в другом банке под более выгодный процент. Средняя ставка по жилищным кредитам сейчас снизилась до 9%, уточнила «Российская газета». Раньше она колебалась в районе 15%, и это считали нормой.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заметил, что выплачивать ипотеку в стране пока все равно тяжело даже семьям со средними доходами. Ставки нужно понижать, иначе помочь людям улучшить жилищные условия не получится.

«Это национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь. <…> В целом ипотека остается очень дорогой», — подчеркнул глава российского правительства.

Президент России Владимир Путин поручил снизить ставки по ипотечным кредитам — они должны быть меньше 8%. Резерв для этого еще есть. И первое, что нужно сделать, — исключить для банков возможность накручивать ставку.

Для этого, считают в Кабмине, нужно оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы кредитно-финансовых организаций. Необходимо уточнять и правила кредитования для застройщиков.

«Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства», — заметил Мишустин. Благодаря таким мерам использовать землю будут более эффективно, а территории получат своевременную инженерную подготовку. Пустующие земельные участки, в том числе и из федеральной собственности, начнут активно использовать.

Чиновники рассмотрят, как можно упростить рефинансирование ипотеки, которую россияне получили под более высокий процент. Кроме того, в правительстве позаботятся, чтобы люди узнали о дополнительных возможностях рефинансирования.