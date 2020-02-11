Опрос: ипотечникам важнее размер ежемесячного платежа, а не срок кредита

Большинство заемщиков обращают внимание на размер ежемесячного платежа, а не срок ипотеки. Такие результаты показало исследование Райффайзенбанка.

Материалы работы оказались в распоряжении РИА «Новости». Банк поговорил с более двумя тысячами людей, которые в 2020 году собираются купить квартиру или дом. Участники исследования — жители 17 крупных российских городов, включая Санкт-Петербург и Москву.

«Для значительного большинства россиян (78%) размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита. Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов», — заявили аналитики.

Большинство не закрывают кредит досрочно из-за отсутствия лишних средств. Другие ответили, что не видят смысла выплачивать ипотеку заранее.

Эксперты спросили участников исследования и о том, не хотят ли они потратить налоговый вычет на покупку квартиры. Больше половины людей ответили, что отправят деньги на досрочное погашение кредита. Еще четверть вложатся в ремонт. Нашлись и те, кто хочет использовать налоговый вычет на себя. По их словам, на возвращенные деньги можно поехать в отпуск или купить новый автомобиль.

Время льготных кредитов может закончиться уже совсем скоро. Денег, выделенных государством на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», хватит только до конца марта.