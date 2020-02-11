Ставки ВТБ по ипотеке снизились до 7,9% годовых

С 11 февраля ВТБ снизил ставки по ипотеке. Теперь по кредиту на общих условиях придется платить минимум 7,9% годовых. Изменения коснулись всей линейки ипотечных программ.

Банк снизил ставки на 0,5 процентных пункта, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

«Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых», — уточнили в пресс-службе.

В банке добавили, что действующую ипотеку другого банка можно рефинансировать под 8,5%.

На ставку в 7,9% годовых могут рассчитывать клиенты ВТБ, если они оформляют кредит на покупку жилья с первоначальным взносом от 50%. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» дополнительно снизят ставку на 0,6 процентного пункта.

Зарплатные клиенты ВТБ получат скидку от базовой ставки по кредиту в 0,5 процентного пункта, а рефинансировать ипотеку другого банка им дадут под 8,3%. Если приобретается недвижимость, которая находится в залоге у другого банка, то при взносе 50% ставка составит 7,8% годовых.

ВТБ анонсировал снижение ставок по ипотеке в минувшую пятницу. Поводом для этого стало снижение ключевой ставки ЦБ до 6% годовых. На счету банка каждая четвертая ипотека в России.