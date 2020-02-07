Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку. Что это значит

Банк России уже шестой раз подряд понижает ключевую ставку. Она достигла 6%, упав на 0,25 процентных пункта. Из-за этого будут и дальше снижаться ставки по кредитам, депозитам и ипотеке.

Решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ принял на первом в 2020 году заседании, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось», — подчеркнули в Банке России. Это и позволяет снижать ставку.

Специалисты не исключают, что по итогам 2020 года инфляция составит порядка 3,5-4%. Если ситуация будет и дальше развиваться так, как прогнозирует ЦБ РФ, то ключевую ставку могут понизить и на следующих заседаниях, уточнил журнал Forbes.

Ставки по кредитам и депозитам тоже снизятся — на 0,25-0,5 процентных пункта. Ниже 6% они опустятся вряд ли: мировые цены на нефть, скорее всего, вырастут из-за коронавируса, как и потребительский спрос.

На более выгодных условиях, считают эксперты, банки будут предлагать и ипотечное кредитование. Процент по этим видам займов тоже пойдет на понижение, но более медленным темпом, чем в 2019 году. Ожидается, что среднерыночная ставка будет равняться 8,5-8,7% к концу года.

Если Банк России снизит ключевую ставку один раз за 2020 год, то рост ждет и российский рынок акций. Держатели ценных бумаг смогут рассчитывать на 11-13% дивидендов, пишет Forbes.