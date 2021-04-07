Инвесторов предупредили о рисках вложений в зарубежные бумаги

Центробанк посоветовал частным инвесторам не вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги. Регулятор видит существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков.

В Центробанке отметили, что в 2020 году россияне вложили в иностранные акции и облигации около 638 миллиардов рублей. Особенно популярны были ценные бумаги IT-компаний, организаций из сфер транспорта и медицины.

«В январе этого года на американском рынке наблюдался всплеск активности на торгах отдельных низколиквидных акций, в нерациональном росте которых прослеживались манипулятивные действия со стороны сплотившихся частных инвесторов, которые координировались через интернет-платформу Reddit», — сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Примером стали акции GameStop Ltd, когда пользователи искусственно спровоцировали резкий рост стоимости акций, после чего на рынке началась коррекция.

Мнение экспертов по поводу предостережения Центробанка разделились. Заместитель директора Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ Олег Засов в разговоре с газетой «Ведомости» отметил, что в ближайший год в США не предвидится экономического спада, потому что прибыли компаний высокие, а экономика страны продолжает восстанавливаться после начала пандемии коронавируса. Он добавил, что в долгосрочной перспективе американские акции будут расти.

Аналитики JPMorgan имеют противоположное мнение. Они считают, что предупреждение регулятора не лишено смысла.

«Когда рост идет выше тренда, регулятор проводит сверхмягкую монетарную политику, а фискальная политика находится на пределе, рынки подчиняются финансовому аналогу закона Ньютона: они продолжают движение вверх, пока на них не подействует другая сила», — сказали эксперты «Ведомостям».

Аналитики отметили: что именно заставит пузырь лопнуть, неизвестно. Однако, по их мнению, это неизбежно.