Аналитик дал совет, как начинающим инвесторам не пострадать от мошенников

Аналитик компании «Алор-брокер» Алексей Антонов дал советы начинающим инвесторам. Он рассказал, как защититься от мошенников. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что необходимо тщательно проверять данные брокеров и не верить красивым картинкам.

«Скорее всего, мы увидим, что конечный получатель — не компания, которая имеет брокерскую лицензию, которая есть в реестре Центрального банка России. Это какая-то другая организация, может быть, даже физическое лицо», — пояснил он и добавил, что нужно не полениться позвонить в компанию и сверить реквизиты.

Также он рассказал, что заработок на инвестициях — не быстрый процесс. От него не стоит ожидать результата, как от лотереи или казино.

«Трезво оценивайте свои возможности и прежде всего временные горизонты: если мы говорим про долгосрочные горизонты, от 5 лет, то высока вероятность того, что какие бы акции вы ни купили, вы заработаете. Если горизонты меньше, то здесь без специальных знаний, специальной подготовки очень сложно будет увидеть на коротком отрезке значительный финансовый результат», — пояснил Антонов.