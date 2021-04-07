Финансист призвала покупать акции, чтобы «не жить в кабале»

Вложения в акции могут дать более высокий доход, чем банковские депозиты. Сформировать мини-портфель можно и на 10 тысяч рублей, рассказала «Прайму» финансовый советник Анна Харченко.

По ее словам, это позволит изучить ценные бумаги, «чтобы потом безопасно вкладывать уже солидный капитал».

«Тем, кто сейчас в долгах или никак не может выбраться из порочного круга жизни от зарплаты до зарплаты это поможет изменить мышление, погасить кредиты и накапливать деньги», — считает специалист.

Харченко отметила, что «стать совладельцем „Лукойла“ или Coca-Cola приятнее, чем жить в кабале».

Вкладывая в акции, можно рассчитывать на доход 10-30%, однако также есть риск лишиться средств.

Облигации являются менее рискованным активом. Доходность в них собеседница оценила в 5-9% годовых. Вложенные деньги будут храниться у брокера — профессионального участника рынка, имеющего лицензию на биржевую торговлю.

Брокерами обычно выступают инвестиционные подразделения крупных банков — Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, банка «Тинькофф» и других, пояснила собеседница.