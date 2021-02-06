HBO экранизирует истории с акциями GameStop

Фильм расскажет о том, как пользователи Reddit и соцсетей объявили «войну» хедж-фондам и начали массово скупать акции компаний вроде GameStop и AMC. Таким образом они хотели поднять их стоимость и тем самым разорить инвесторов, которые ставили деньги на падение котировок.

До этого проекта HBO было анонсировано еще три художественных фильма, мини-сериал и две документальные картины. В общем счете получается, что в производстве находится семь проектов о «войне» за акции GameStop.

Продавец приставок и видеоигр GameStop еще недавно был на грани банкротства. Но благодаря фанатам в январе компания стала самой торгуемой на фондовом рынке, обогнав Tesla, Apple и Microsoft. Это история о том, как простые геймеры смогли переиграть брокеров в костюмах.

«Тинькофф» решил закрыть короткие позиции по акциям двух компаний. На это в какой-то степени повлияла история инвесторов-любителей с Reddit.