Общество 04 апреля 2024, 15:19 Имущество всех предприятий «Макфы» арестовали Приставы описали имущество предприятий производителя макарон «Макфа» РИА «Новости»

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Судебные приставы наложили арест на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Сотрудников предприятия предупредили об уголовной ответственности и вручили обязательства о явке в прокуратуру, сообщил ТАСС адвокат по делу Игорь Трунов.

«Крупнейшее производство макарон заблокировано и к настоящему времени под угрозой остановки, а приставы даже по квартирам сотрудников всех этих предприятий прошли с предупреждением об уголовной ответственности, если что сдвинется с места или будет продано», — рассказал Трунов.

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В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов назвал исковые требования прокуратуры «правовым фэнтези», а наложение ареста на 100 триллионов рублей «творчеством судебного пристава».

Адвокат Игорь Трунов рассказал РИА «Новости», что компании запретили транзакции с зарубежными контрагентами. Риск в том, что «Макфа» работает на западном оборудовании.

Ранее Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства. Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля.