Общество 01 апреля 2024, 03:15 Приставы арестовали активы владельцев «Макфа» на 100 трлн рублей РИА «Новости»

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В Челябинске судебные приставы арестовали счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Это сделали по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества компании «Макфа», сообщил ТАСС.

Под арест попали, в том числе, активы зятя Белоусова и матери Юревича. Общая сумма арестованных активов составила 100 триллионов рублей.

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В четверг, 28 марта, Генеральная прокуратура России направила в Центральный районный суд Челябинска иск с требованием передать акции холдинга «Макфа» в доход государства. Ответчиками кроме АО «Макфа» выступят АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие компании. Суд рассмотрит иск 9 апреля. В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах.