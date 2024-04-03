Общество 03 апреля 2024, 12:05 Адвокат «Макфы» назвал арест активов на 100 трлн «творчеством пристава» Адвокат «Макфы» Хлюстов назвал арест 100 трлн рублей невнимательностью пристава РИА «Новости»

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Наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры РФ об изъятии активов крупного производителя макарон «Макфа» можно назвать «творчеством судебного пристава». Такое заявление в интервью РБК сделал представляющий компанию в суде адвокат Павел Хлюстов.

«Генеральная прокуратура не указывала в своем иске 100 триллионов рублей, там содержатся другие цифры, а не 100 триллионов рублей», — сообщил юрист.

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По мнению адвоката, исковые требования прокуратуры являются неким «правовым фэнтези».

В беседе с журналистами РИА «Новости» Хлюстов сказал, что арест на такую сумму можно объяснить невнимательностью пристава или попыткой создать негативное общественное мнение.

В рамках иска суд арестовал все активы «Макфы» и еще шести компаний, две их которых зарегистрированы на Кипре и в Нидерландах. Под арест попали счета родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.