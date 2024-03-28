Общество 28 марта 2024, 23:42 Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства Генпрокуратура России подала иск на изъятие акций компании «Макфы» РИА «Новости»

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Генпрокуратура направила в Центральный районный суд Челябинска иск к холдингу «Макфа» с просьбой обратить акции производителя макаронных изделий в доход государства. Информация об этом появилась в базе данных суда.

«Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля», — указали в картотеке.

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Ответчиками выступили все предприятия холдинга, среди них АО «Макфа», свердловское АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие. Подробности иска не уточнялись.

Ранее Генеральная прокуратура добилась передачи акций предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината в собственность государства. В рамках судебного процесса суд арестовал имущество трех заводов.