28 марта 2024, 23:42
Генпрокуратура решила обратить акции «Макфы» в доход государства
Генпрокуратура России подала иск на изъятие акций компании «Макфы»
Генпрокуратура направила в Центральный районный суд Челябинска иск к холдингу «Макфа» с просьбой обратить акции производителя макаронных изделий в доход государства. Информация об этом появилась в базе данных суда.
«Иск приняли к производству и рассмотрят 9 апреля», — указали в картотеке.
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Ответчиками выступили все предприятия холдинга, среди них АО «Макфа», свердловское АО «СМАК», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» и другие. Подробности иска не уточнялись.
Ранее Генеральная прокуратура добилась передачи акций предприятий промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината в собственность государства. В рамках судебного процесса суд арестовал имущество трех заводов.
Генпрокуратура РФ
Суд
Россия
Челябинск
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