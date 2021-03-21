Привиться от коронавируса стоит и тем, кто уже переболел ковидом. У 20% выздоровевших антитела не формируются. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Среди переболевших [ковидом] — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — предупредил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, прививка дает гарантию иммунной защиты. Ученый отметил, что нет никаких оснований говорить о том, что созданные по принципу «Спутника V» вакцины не могут защитить от мутировавших штаммов 2019-nCoV.

На прошлой неделе Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже около семи миллионов человек. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что двумя компонентами вакцины от Центра имени Гамалеи привились 3,5 миллиона жителей России.

За прошедшие сутки российские медики зафиксировали 9299 новых случаев заражения коронавирусом. За год пандемии в России выявили 4 456 869 случаев COVID-19. От болезни умерли 95 030 человек.