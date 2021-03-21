За сутки в России выявили 9,3 тысячи случаев ковида. Этот показатель падает четвертый день подряд

За сутки в России выявили 9299 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Этот показатель снижается четвертый день подряд. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Бессимптомно болезнь протекает у 1117 (12,0%) новых пациентов.

Москва с 1511 заболевшими снова заняла первое место в антирейтинге. На второй строчке расположился Санкт-Петербург, где выявили 881 новый случай. Следом идет Московская область с 648 новыми пациентами. В первой пятерке также числятся Нижегородская (346) и Ростовская (243) области. Наилучший показатель в Чукотском автономном округе, где заразился один человек.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в России с начала пандемии выявлено 4 456 869 случаев заболевания ковидом.

За минувшие сутки скончался 371 россиянин, а за весь период — 95 030 человек. Кроме того, за последние 24 часа выздоровели 8743 пациента, с начала пандемии — 4 069 395.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что ситуация в мире тревожная, но в Подмосковье наметилось снижение заболеваемости. Сейчас главное — вакцинация, напомнил он.

Ранее студентам из стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как государства с благоприятной эпидемической обстановкой, разрешили вернуться на учебу в Россию. Перед приездом в РФ иностранные студенты обязаны уведомить по электронной почте университет о дате въезда в страну не менее чем за 10 дней.