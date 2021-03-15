Вакцину «Спутник V» поставили 3,5 миллиона россиян

Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие „Спутника V“ уже получили 3,5 миллиона человек», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Его процитировал ТАСС.

Уточняется, что пока ни одна другая страна в Европе полностью не привила от коронавируса три миллиона жителей. По словам Дмитриева, Россия оказалась в топ-5 государств мира, где больше всего людей уже прошли вакцинацию от коронавируса. Также в лидерах США, Китай, Израиль и Индия.

«Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами», — заметил глава РФПИ.

«Спутник V» стал первый в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Осенью 2020 года в РФ начали прививать педагогов, медицинских и социальных работников. Масштабная вакцинация в стране стартовала в январе 2021 года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что всего «Спутником V» привились почти семь миллионов человек. Речь идет не только о России.