Общество 01 апреля 2024, 10:01 Идею кратно повысить штрафы за продажу вейпов детям поддержали в кабмине Правительство РФ поддержало кратное повышение штрафов за продажу табака детям Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил в несколько раз повысить штрафы за повторную продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов и другой содержащей табак продукции. Правительство России одобрило его законопроект при условии доработки, сообщил ТАСС.

«С учетом реализуемой <…> государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции идея установления ответственности за рассматриваемое правонарушение поддерживается. <…> Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки», — заявил кабмин в отзыве на законопроект.

Реклама

Члены правительства обратили внимание на то, что в пояснительной записке не указали, почему нынешнее регулирование сочли неэффективным. Усиление административной ответственности, по мнению кабмина, должно основываться на правоприменительной практике, статистике и других объективных данных.

Штрафы за продажу табака детям составили до 60 тысяч рублей для физлиц, до 300 тысяч — должностных лиц, до 600 тысяч — юридических. Леонид Слуцкий объяснил агентству, что некоторые торговцы готовы рискнуть этими суммами. Поэтому он предложил ввести за повторное нарушение повышенное наказание — штраф до 200 тысяч рублей для отдельных лиц, до 400 тысяч для должностных, до 800 тысяч для компаний.

В России предложили размещать фото последствий курения не только на пачках сигарет, но и упаковках курительных смесей. Депутат Сергей Колунов заявил, что запрета продажи может быть недостаточно.