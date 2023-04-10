Общество 10 апреля 2023, 08:20 Фото последствий от курения предложили размещать на упаковках вейпов Депутат Колунов предложил размещать на упаковках вейпов фото последствий от курения РИА «Новости»

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Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект, запрещающий продажу вейпов подросткам. Однако ограничиваться только ужесточением оборота электронных курительных девайсов не стоит, заявил депутат ГД, один из соавторов документа Сергей Колунов. По его мнению, следует проработать и вопрос пропаганды вреда от их употребления.

Парламентарий предложил размещать на пачках курительных смесей фотографии с последствиями от их употребления, чтобы уберечь подростков от пагубной привычки.

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«Важно размещать на упаковках вейпа страшные фото с последствиями от курения, по аналогии с сигаретами», — отметил депутат Сергей Колунов.

Он обратил внимание, что на сегодня уже ни у кого нет сомнений, что зависимость при курении вейпа сопоставима с зависимостью от обычных сигарет. По данным депутата, каждый год рост числа приобщающихся к этой привычке составляет 20-30%, среди них немало подростков.

«Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, наших детей надо спасать. Мы этим и занимаемся», — добавил парламентарий

Законопроект о запрете продажи вейпов подросткам внесли в Госдуму 7 апреля. Документ предлагает полностью запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним. Помимо этого, предлагается разрешить продажу вейпов только в розничных магазинах без открытой выкладки.