Идея помогать многодетным семьям бесплатными нянями оказалась под угрозой

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять нянь многодетным семьям. Но идея оказалась под угрозой — заниматься воспитанием должны только специально подготовленные специалисты, а их обучение займет какое-то время, считает член ОП Ирина Волынец.

Член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала инициативу хорошей. При этом в вопросе ее реализации есть некоторые нюансы.

«Проблема заключается в том, что у нас нет соответствующей системы подготовки этих нянь. Мы все прекрасно понимаем, что эти люди должны работать в государственных учреждениях, то есть это социальные работники таким образом подготовленные», — пояснила она «360».

Волынец добавила, что такие няни были бы большим подспорьем для семей, потому что услуги частных нянь стоят очень дорого. Подобных специалистов могут позволить себе далеко не все родители. При этом отправить к детям любого социального работника нельзя. Это должны быть люди со специальным профилем.

«Тут нужно иметь соответствующие навыки, знания, опыт, образование специальное», — отметила член ОП.

Сейчас подобную помощь оказывают ясли и детские сады. Но, по словам Волынец, по всей стране не хватает мест в образовательных учреждениях для всех детишек.

«В ясли у нас вообще уже начинают с одного года принимать в некоторых местах. Так вообще с 1,5 до трех лет, где-то с года до трех лет принимают. Это специально подготовленное сотрудники, то есть это персонал, который учится и получает специальное образование», — сказала председатель Национального родительского комитета.

В детских садах тоже работают люди с соответствующим педагогическим образованием. Няни же смогут приходить к тем семьям. которым не хватило места в детском саду или яслях.

«Но для государства это более дорогая услуга, чем когда ребенок ходит в детский сад. В детском саду, конечно, тоже есть расходы <…> но там и детей много. А тут получается каждому ребенку персональный воспитатель», — отметила Волынец.

Она подчеркнула, что государству понадобится большое количество времени, чтобы подготовить достаточное количество специалистов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил бесплатно предоставлять нянь многодетным семьям. По его словам, такие специалисты будут полезны тем, кто воспитывает детей до трех лет.