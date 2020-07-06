Доплаты для соцработников Подмосковья за работу с COVID-19 продлили до 15 сентября

Социальные работники Подмосковья за работу с COVID-19 будут получать доплаты до 15 сентября. Срок продлили по поручению президента Владимира Путина. На эти цели уже выделили более 295 миллионов рублей.

Работники социальных служб, которые контактируют с больными COVID-19 и людьми из группы риска, будут получать специальные доплаты не до 15 июля, как говорилось ранее, а до 15 сентября. Срок продлили по поручению президента.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в Подмосковье направили боле 295 миллионов рублей на эти цели.

«Представители социальной службы сейчас фактически работают по две недели без выходных — они изолировались внутри соцучреждений вместе с проживающими там людьми. Именно таким категориям и полагается доплата к заработной плате», — пояснил Брынцалов.

За работу в течение одной смены, а это 14 дней, врачи социальных организаций получат 40 тысяч рублей, средний медперсонал, лаборанты, медсестры, инструкторы и ряд других работников из этой категории — 25 тысяч рублей.

Социальные работники, специалисты по социальной работе, работе с семьей, психологи, воспитатели, логопеды, музыкальные работники, библиотекари и другой персонал получат по 25 тысяч рублей.

Младшему медперсоналу доплатят по 15 тысяч рублей, а техническому — по 10 тысяч рублей.

Если в организации выявят коронавирусную инфекцию, размер доплат увеличат. В таком случае врачи получат по 60 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 35 тысяч рублей, социальные работники получат по 35 тысяч рублей, младший персонал — 20 тысяч рублей, а технический — 15 тысяч рублей.

Брынцалов отметил, что в случае, если сотрудник заразится COVID-19 на работе, за ним сохранится право на выплату.