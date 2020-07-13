Многодетным семьям предложили предоставлять бесплатных нянь

В своем письме Сухарев обратил внимание на те семьи, где воспитывается более одного младенца до трех лет. Например, супруги воспитывают одного малыша и ждут появления близнецов. При рождении сразу двоих детей они получат статус многодетных и смогут рассчитывать на помощь государства, которое предоставит услуги няни.

«Когда супруг работает и содержит семью, на супругу возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей, минимум двое из которых младенческого возраста», — написал депутат Госдумы.

Когда дети достигают возраста трех лет, им предоставляют место в детском саду, а значит, услуги няни уже будут не нужны.

Сухарев также отметил, что государство уже разработало и реализовало множество мер поддержки многодетных семей. Однако требуется внедрение новых механизмов помощи.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий потратить материнский капитал на оплату дистанционного обучения. Таким образом семьи смогут купить компьютеры и другую технику.