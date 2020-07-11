Подмосковные министры отправились в «красные зоны» региона. Там проверили работу с обращениями жителей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам регионального правительства лично приезжать в муниципалитеты и проверять, как там работают с обращениями жителей и над благоустройством. Так, с проверками нагрянули в Чехов, Подольск, Сергиев Посад и другие города области.

Глава региона попросил посещать муниципалитеты каждый месяц и помогать главам в решении вопросов.

«Для членов правительства появится единый день, когда они будут посещать муниципалитеты, чтобы помогать главам в решении накопившихся хозяйственных вопросов», — сказано в сообщении Telegram-канала главы Московской области.

После поручения губернатора руководящий состав правительства отправился в муниципалитеты. Проверки прошли в разных городских округах 10 июля.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Сергиев Посад

Площадь Пухова в 2019 году заняла первое место на всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Теперь специалисты занимаются благоустройством площади.

Сейчас там подготавливают освещение, а остальные работы завершили уже на 65%. Ход всего процесса лично проверил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Основа такого проекта — придание площади многофункциональности для повседневного использования, но при сохранении основной функции: проведения культурно-массовых мероприятий Михаил Хайкин министр благоустройства Московской области.

Но в Сергиевом Посаде преобразится не только это место. В этом году благоустроят парк «Скитские Пруды», где уже появились новые дорожки, сцена и площадка для волейбола.

«В этом году благоустройство продолжится. Мы установим новую парковую мебель: качели и декоративные лавки с подсветкой, шезлонги, скамейки. Еще будет обустроена зона пикника с беседками, а вести к ней будет экодорожка из деревянного настила», — рассказал Хайкин.

Вместе с министром благоустройства Сергиев Посад проверяла руководитель комитета по туризму Подмосковья Наталья Галкина. Она посетила туристические объекты и оценила готовность инфраструктуры к приему путешественников. В частности Галкина побывала на источнике Гремячий ключ и в Троице-Сергиевой лавре. В этом году подъездную дорогу к святому источнику должны благоустроить.

Люберцы

Если в Сергиевом Посаде занимаются благоустройством площади, то в Люберцах главная проблема — ямы на дорогах. Но к ремонту уже приступили, а ход работ проверил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. Он прошелся по городу вместе с главой городского округа Владимиром Ружицким.

«Мы должны были проехать по округам и посмотреть те „красные зоны“, которые сейчас выявляются на портале „Добродел“. С главой рассмотрели основные проблемы. Основные проблемы — ямы во дворах и на дорогах, сейчас начался сезон по их ликвидации», — отметил министр.

По его словам, на улицах Люберец довольно чисто, а рабочие латают выбоины. Те проблемы, которые отметили во время проверки, Локтев поручил проконтролировать и устранить в течение ближайших 10 дней. Все вопросы взял на свой контроль глава городского округа.

Вся работа плотно выстроена, есть некое недопонимание у сотрудников, но все ситуации будут доработаны и городской округ будет продвигаться в лидеры Владимир Локтев министр строительного комплекса Подмосковья.

Чехов и Богородский г. о.

Две жалобы поступили на «Добродел» по поводу Чехова. На место выехал вице-губернатор Подмосковья, руководитель администрации губернатора области Александр Чупраков. Он провел в городе совещание по работе с обращениями населения.

Местные жители пожаловались, что им приходится водить своих детей в два детских сада на Монтажной улице по проезжей части. Родители попросили сделать тротуары.

«К 10 августа улица будет приведена в порядок. Жителей улицы Луговая беспокоили навалы мусора на контейнерной площадке. В ближайшее время проблема будет решена», — пообещал Чупраков.

Не довольны качеством дворов и жители Богородского городского округа. Граждане часто обращали внимание на зеленые насаждения, благоустройство дворов и освещение улиц. Помимо этого, население волнуют вопросы строительства очистных сооружений на полигоне «Тимохово».

«Сегодня руководство полигона подтвердило готовность следовать утвержденной дорожной карте, организовать локальные очистные сооружения, чтобы направить туда сбросы, которые доставляют всем столько неудобств», — отметил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Одинцово

В Одинцове идет строительство нового клинико-диагностического центра. На каком этапе находится работа, выяснил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Очень важно завершить все работы к сентябрю. Центр войдет в число ключевых лечебных учреждений муниципалитета, на базе которого планируется оказание уникальных медицинских услуг Игорь Тресков вице-губернатор Подмосковья.

Новый клинико-диагностический центр появится на улице Бирюзова. Сейчас в здании проводят финишные отделочные работы. Как отмечал глава муниципалитета Андрей Иванов, центр позволит более качественно и своевременно оказывать помощь населению.

Клин

Городской округ Клин проверил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Он также узнал, как обстоят дела с проблемами, по которым местные жители обращались на «Добродел».

«Среди самых актуальных тем оказались жалобы на сухостойные деревья на улице Ключевая — сегодня до конца дня они будут спилены и мульчированы на месте. Также жителей волновала тема создания пешеходной дорожки у городской поликлиники №3 — она уже спроектирована и асфальтируется прямо сейчас», — сообщило в Instagram Минэкологии области.

Кроме того, гражданам пообещали, что до 1 августа уберут все ямы. Обращения по этому поводу будут закрыты. Еще в округе многие жаловались на борщевик, растущий на частной территории.

«Все согласны, что необходимо своевременно сдерживать разрастание борщевика. Будут изыскиваться способы выстраивания диалога с собственниками земли и устранения растения», — заключили в Министерстве экологии.

Дубна

На рекультивированный полигон ТКО в городском округе Дубна приехала министр областного правительства по информационной политике Анастасия Звягина. По ее словам, большинство жителей высказываются о насущных проблемах в Сети.

«Руководству муниципалитетов необходимо в себе воспитывать культуру общения с жителями в соцсетях. Сегодня именно там люди много пишут о том, что их беспокоит», — подчеркнула Звягина.

Еще министр проверила благоустройство набережной имени Менделеева и Центрального парка. Она обратила особое внимание на «красные зоны» в муниципальном центре управления регионом.

Воскресенский городской округ

Здесь серьезно занялся проблемами министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. За время поездки он посетил около 10 дворов. По каждому адресу жители писали жалобы, устранение которых и проверял министр. Заодно давал поручение устранить замеченные по ходу осмотра недочеты. Они касались качества уборки детских площадок, отсутствия графика отключения горячей воды, состояния контейнерных площадок.

В принципе, Воскресенский городской округ, по крайней мере по ЦУР, он смещается у нас уверенно в «зеленую зону». Да, есть над чем работать. Динамика на сегодняшний день положительная Александр Самарин министр энергетики Подмосковья.

К устранению замечаний коммунальщики приступили сразу же. В итоге к концу рабочей поездки из 10 пунктов отработаны были восемь. Решили и проблему с ливневой канализацией у дома №21 по улице Центральная в Воскресенске. Из-за нее вода после дождей скапливалась на тротуарах и проезжей части. Канализацию прочистили, а колодец восстановили.

При этом много проблем оказалось в самом доме: облупившаяся штукатурка, хаотично наклеенные объявления и так далее. Причиной стала управляющая компания «Домсервис», которая перестала выполнять свои обязательства перед жителями. Глава городского округа Артур Болотников выразил надежду, что удастся провести переголосование и привести дом в надлежащее состояние.

Все жалобы и пожелания жителей поступают в муниципальный центр управления регионом. Сейчас самые частые замечания касаются окоса травы, содержания дорог и детских площадок.

«Окос травы — у нас сутки на устранение. Конечно, управляющие компании обратили все силы на устранение данных проблем. У нас на территории работают 69 косарей», — рассказала руководитель МЦУР Юлия Дроздова.

Кроме окоса травы, жители улицы Светлая получат детскую площадку. Игровой городок — это подарок губернатора маленьким жителям Подмосковья. Бонусом от администрации станут спортивные элементы для занятия воркаутом. Из-за пандемии коронавируса сроки благоустройства сдвинулись на 2,5 месяца.

Подольск

Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов 10 июля провел совещание в Муниципальном центре управления регионом (МЦУР). Он отметил, что не все задачи всегда можно быстро решить, но жителям необходимо сообщать конкретные сроки. Кроме того, нельзя допускать того, чтобы шли одни и те же обращения из-за плохо выполненной работы.

Подольск улучшил свои позиции по отработке обращений за последний месяц, центр города выглядит прекрасно. И, я думаю, эта положительная динамика должна продолжаться и дальше. Ежедневная работа команды администрации позволит не попадать Подольску в «красные зоны» и реагировать на запросы жителей как можно быстрее Вадим Хромов заместитель председателя правительства Подмосковья.

Всего жители Подольска с начала года оставили почти пять тысяч обращений. Чаще всего они жаловались на ремонт дорог, вывоз мусора и благоустройство дворов.