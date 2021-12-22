Суд отказался отпустить блогера Хованского из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд отказал блогеру Юрию Хованскому в просьбе выпустить его из СИЗО. Его защита просила о домашнем аресте или другой мере пресечения.

Сам Хованский выступил по видеосвязи из следственного изолятора и заявил, что все доводы следователя абсолютно голословны и ничем не подтверждены, его вина не доказана, а срок давности по делу истек, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Также блогер заверил, что не собирается сбегать, у него есть регистрация и место жительства в Петербурге, пожилые родители, у отца — инвалидность и он нуждается в помощи блогера. Защита Хованского и он сам попросили отменить постановление о продлении его содержания под стражей и заменить его на домашний арест или другую более мягкую меру пресечения.

Прокурор просил постановление суда оставить без изменения, а жалобы без удовлетворения. В итоге постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября оставили без изменения. Блогер встретит Новый год в СИЗО и пробудет там до 8 января.

Ранее ему предъявили обвинение в оправдании терроризма после исполнения песни про теракт на Дубровке. Он спел ее много лет назад на стриме. Кто выложил запись в Сеть, Хованский не знает. Накануне правозащитник Павел Чиков сообщил, что блогер обратился в ЕСПЧ.