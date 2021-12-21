Блогер Хованский пожаловался в ЕСПЧ на незаконность содержания под стражей

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, обратился в Европейский суд по правам человека. В своей жалобе он заявил, что в СИЗО его держат незаконно, сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Помимо этого, блогер указал на то, что арест длится уже продолжительное время. Еще одна претензия связана с задержанием в СК в ночь на 9 июня. По мнению Хованского, его требование безотлагательного рассмотрения правомерности стражи также было нарушено, уточнил юрист в своем Telegram-канале.

«В частности, Хованский утверждает, что рассмотрение его жалоб на законность постановлений суда от 10 июня, 6 августа, 7 сентября, 6 октября и 3 ноября 2021 года не может считаться безотлагательным, поскольку с момента получения этих жалоб судами первой инстанции и до рассмотрение Санкт-Петербургским городским судом проходило от 23 до 39 дней», — пояснил Чиков.

Он обратил внимание, что ЕСПЧ неоднократно признавал длительность апелляционного обжалования стражи нарушением Конвенции. Суд в Страсбурге считает избыточном и срок в 17 дней.

Хованский находится под арестом с 10 июня этого года. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании или пропаганде терроризма. В 2002 году он на стриме спел песню про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост».